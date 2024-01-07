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        T.C. ŞANLIURFA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.01.2024 - 00:00
        T.C. ŞANLIURFA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N

        DOSYA NO : 2022/319

        KARAR NO : 2022/1414


        Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/09/2022 tarihli ilamı ile ADLİ EMANETİN 2008/122 SIRASINA KAYITLI 10,63 GR 14 AYAR ALTIN BİLEKLİĞİN TCK 54 VE DEVAMI MADDELERİ UYARINCA SAHİBİNE İADESİNE karar verildiği, gerekçeli kararın Demetgül Mah. 408 cad. No: 121 iç Kapı No: 2 Yenimahalle / ANKARA adresinde ikamet eden, Ferzendiyar ve Sebihe oğlu, 15/02/1985 Muğla doğumlu, sanık ERHAN ŞENGÜLER'e tüm aramalara rağmen karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01963355
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