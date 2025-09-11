T.C.

ŞANLIURFA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2980 Esas

22.04.2025

İLAN



Davacı Eyyup Karageçi tarafından Fidan Karageçi'nin gaipliğine karar verilmesini talep ettiği davanın duruşma günü 11/09/2025 tarih ve 09:40'a bırakıldığı, Şanlıurfa ili Karaköprü İlçesi Gazibey Mah. Cilt no:326 hane no:1'de kayıtlı 54607600514 TC kimlik numaralı 01/01/1969 doğumlu Tadiye ve Bozan kızı Fidan Karageçi'nin kayıp olduğu, kendisinden bu zamana kadar haber alınamadığı, gaipliğine karar verilmesi istenilen Fidan Karageçi hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2023/2980 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde Fidan Karageçi hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur.