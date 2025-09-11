Habertürk
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.09.2025 - 00:00
        T.C.
        ŞANLIURFA
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/2980 Esas

        22.04.2025

        İLAN


        Davacı Eyyup Karageçi tarafından Fidan Karageçi'nin gaipliğine karar verilmesini talep ettiği davanın duruşma günü 11/09/2025 tarih ve 09:40'a bırakıldığı, Şanlıurfa ili Karaköprü İlçesi Gazibey Mah. Cilt no:326 hane no:1'de kayıtlı 54607600514 TC kimlik numaralı 01/01/1969 doğumlu Tadiye ve Bozan kızı Fidan Karageçi'nin kayıp olduğu, kendisinden bu zamana kadar haber alınamadığı, gaipliğine karar verilmesi istenilen Fidan Karageçi hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2023/2980 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde Fidan Karageçi hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur.

