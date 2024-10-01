TC. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No: 2024/726 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Dereler Mahallesi
ADA NO : 8035
PARSEL NO : 6
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- ALİ BALÇIK - TC.69358077904
2- GÜLHAN BALÇIK - TC.69466074338
3- ORHAN BALÇIK - TC.69355078058
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine göre acele
kamulaştırılmasına karar verilen Samsun İli, Canik İlçesi,
Dereler Mahallesi, 8035 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın bedelinin
tespiti ile davacı idare adına kayıt ve tescili istemidir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2024/726 esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.