T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/52 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Düvecik mh.
ADA NO : 5979
PARSEL NO : 4
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Şahin, Şaban Pusaoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Düvecik mah. 5979 ada 4 parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Encümeninin 21/09/2023 gün ve 1521 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/52 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.