T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/52 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Düvecik mh.

ADA NO : 5979

PARSEL NO : 4

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Şahin, Şaban Pusaoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Düvecik mah. 5979 ada 4 parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Encümeninin 21/09/2023 gün ve 1521 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/52 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.