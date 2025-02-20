Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.02.2025 - 00:00
        T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/52 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Düvecik mh.
        ADA NO : 5979
        PARSEL NO : 4
        VASFI : Arsa
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Şahin, Şaban Pusaoğlu
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Düvecik mah. 5979 ada 4 parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Encümeninin 21/09/2023 gün ve 1521 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/52 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02176381
        Yazı Boyutu