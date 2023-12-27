T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1168 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 1206

PARSEL NO : 3

VASFI : Kargir dükkan

YÜZÖLÇÜMÜ : 69,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İRFAN USTA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1168 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023