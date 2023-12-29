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        TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        Dosya No: 2023/1630 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle
        ADA NO : 1174
        PARSEL NO : 9
        VASFI : Dükkan
        MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- DÖNE SEKMENOĞLU
        2- HAVA TÜRKEL
        3- NEVRİYE YALÇIN
        4- SALİHE DOĞAN
        5- TUTYE KILIÇ
        6- ZEYCAN YAĞIZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1174 ada,
        9 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
        Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1630 esas sırasında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958335
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