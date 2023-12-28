T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1298 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi



MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 1172

PARSEL NO : 19

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 204,99 m²



MALİKİN ADI VE SOYADI : Emin Salih SARAÇOĞLU



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1298 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023