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        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 28.12.2023 - 00:00
        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Dosya No: 2023/1601 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle


        ADA NO : 1197
        PARSEL NO : 3
        VASFI : Dükkan


        MALİKİN ADI VE SOYADI :

        1) BAYRAM AKKUŞ
        2) BEYSEFA AKKUŞ
        3) FEVZİ AKKUŞ
        4) RIZA AKKUŞ
        5) CUMA AKKUŞ


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı


        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1197 ada,
        3 parsel sayılı taşınmazda, davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
        Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1601 esas sırasında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957387
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