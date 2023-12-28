T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Dosya No: 2023/1582 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle



ADA NO : 1202

PARSEL NO : 36

VASFI : Dükkan



MALİKİN ADI VE SOYADI :

1) ALİ OSMAN YILMAZ

2) MEHMET YILMAZ

3) MİKAİL AVNİ YILMAZ

4) TÜRKAN YILMAZ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1202 ada,

36 parsel sayılı taşınmazda, davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1582 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.