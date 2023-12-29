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        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/1288 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA NO : 1207
        PARSEL NO : 3
        VASFI : Kargir dükkan.
        YÜZÖLÇÜMÜ : 61,74 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MUZAFFER LEVENT
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1288 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957421
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