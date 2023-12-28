T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2023/1593 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle

ADA NO : 1172

PARSEL NO : 2

VASFI : Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1) ADEM BOZDAĞ

2) FEHİME BOZDAĞ SUSUZ

3) HAVVA BOZDAĞ

4) İBRAHİM ÜLKER

5) RABİA BİLGEN

6) SALİH BOZDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1172 ada,

2 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1593 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.