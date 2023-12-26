T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1400 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1369 ada, 17parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Yaşar CAMADAN, Rafiye CAMADAN, Fevziye CAMADAN, Füruzan CAMADAN, Ferhan CAMADAN, Abdullah Yunus CAMADAN ve Kamil CAMADAN ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2023/1400 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 11/01/2024 günü saat 10:45'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/12/2023