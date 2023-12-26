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        T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/1396 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1204 ada, 10parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Metin TOP, Mahmut TOP, Miyase TOP, Yurdagül TOP, Nazım TOP, Osman TOP, Temel TOP ve Nokta TOP ile uzlaşma sağlanamadığından;
        Mahkememize 2023/1396 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
        Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
        Davanın duruşması 11/01/2024 günü saat 09:45'e bırakılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956152
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