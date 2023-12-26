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        T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/1395

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;
        Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yenimahalle Mahallesi 1194 ada 10 parsel ve üzerinde bulunan yapının kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Ali Çelik, Mehmet Çelik, Dursun Çelik, Osman Çelik mirasçıları Birsen Çelik, Hatice Çelik Özdemir ve Hüseyin Çelik ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememize 2023/1395 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Saathane Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955766
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