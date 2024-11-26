T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/772 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'nün davaya konu Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 2241ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Eti Bakır Anonim Şirketi ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2024/772 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube müdürlüğüne davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 26/12/2024 günü saat 10:50'ye bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.12/11/2024