T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/694 Esas

DAVACILAR: MEHMET ÖZBEK-

MÜKAİL ÖZBEK-

SERDAL ÖZBEK-

MİRASÇILAR: AHMET MUALLA KIZI HÜSNE'NİN KIZI FATTUM'UN MİRASÇILARI ve diğerleri.



Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının verilen ara kararı gereğince;

"Hatay İli, Samandağ İlçesi, Kuşalanı (Muğayrun) mahallesinde yaşamış Ahmet Mualla kızı Hüsne'nin kızı Fattum'un'' mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, 1' er ay ara ile 2 defa yayınlanacak olan bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere Türk Medeni Kanunun 594. maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.