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        T.C. SALİHLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 09.10.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. SALİHLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/143

        Davacı YUSUF KAYA tarafından davalılar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI,HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI aleyhine açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi) davası nedeniyle; Dava konusu Manisa İli Salihli İlçesi Yenipazar Mahallesi 157 ada 1 parsel sayılı taşınmazının yanında bulunan 50 yılı aşkın süredir kullanımında bulunan yaklaşık 600m² lik arazinin tapuda davacı adına tescili talebi ile ilgili TMK md. 713/2 gereği zilyetliğe dayalı olağanüstü zamanaşımından kaynaklı tapu iptali ve tescili davası açıldığına, yapılacak ilanda söz konusu dava ile ilgili Türk Medeni Kanunu md. 713'de belirtilen koşulların oluşmadığını ileri sürenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyasına itirazda bulunması gerektiği hususları ilanen tebliğ olunur.19/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02101107
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