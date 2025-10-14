Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 15.10.2025 - 00:00
        T.C.
        SAKARYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2025/5 Tereke Satış
        Konu : İİK 182

        13/10/2025

        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE
        TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN


        MÜTEVEFFA (MURİS) :FATİH KARAKAŞ (TC 24967948762)
        SON YERLEŞİM YERİ:Mithatpaşa Mah. 585 Sok. No:B2/2 Adapazarı SAKARYA


        Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Sakarya 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/09/2020 tarih ve 2020/712 esas, 2020/689 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02312268
        Yazı Boyutu