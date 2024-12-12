T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2024/15 Tereke Satış

Konu : İİK 182

08/12/2024

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE

TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN

MÜTEVEFFA (MURİS) : BEDRİ SARIİPEK (TC 27502068000)

SON YERLEŞİM YERİ: İstiklal Mah. 381 Sok No:13/6 Serdivan SAKARYA



Yukarıda yerleşim yeri yazılı Bedri SARIİPEK hakkında Sakarya 1 Sulh Hukuk Mahkemesi 2017/738 esas, 2017/741 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)