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        T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 09.12.2024 - 00:00
        T.C.
        SAKARYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2024/19 Tereke Satış
        Konu : Tasfiyenin şekli ve ilanı

        05/12/2024

        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ veBASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI


        MİRAS BIRAKAN : EKREM SERT (TC 489221517776)
        MAHKEMESİ :Sakarya 2 Sulh Hukuk Mah. 28/06/2012 tarih ve 2012/487 esas, 2012/782 karar


        Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.
        Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.
        Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02135470
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