T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/121 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 1200 Ada 94 Parsel Sayılı taşınmaz

Yüzölçümü : 420,81 m2İmar Durumu :Yok Kıymeti : 5.188.980,00 TL KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:34

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3457 Ada 3 Parsel Sayılı taşınmaz

Yüzölçümü : 588,37 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.706.960,00 TL KDV Oranı: %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:44

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3457 Ada 4 Parsel Sayılı taşınmaz

Yüzölçümü : 589,00 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 6.577.500,00 TL KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:54

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:54

Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:54

12/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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