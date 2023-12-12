T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.)
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/121 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 1200 Ada 94 Parsel Sayılı taşınmaz
Yüzölçümü : 420,81 m2İmar Durumu :Yok Kıymeti : 5.188.980,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:34
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3457 Ada 3 Parsel Sayılı taşınmaz
Yüzölçümü : 588,37 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.706.960,00 TL KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:44
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3457 Ada 4 Parsel Sayılı taşınmaz
Yüzölçümü : 589,00 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 6.577.500,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:54
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:54
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:54
12/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
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