T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/525 Esas

Davacı Emir Varlık Yönetim Aş tarafından dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Serdivan Mahallesi 443 Ada 9 Parselde kayıtlı taşınmaz hususunda aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Hüseyin Abalı'nın (Ali ve Şazime oğlu 1956 doğumlu) adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

19/09/2023 tarihli Fen Bilirkişisi raporunda; '' Dava konusu 443 ada 9 nolu parselin Dört Adet İki Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasfı ve 4620.11 m? yüzölçüm tapuda kayıtlı olduğu görüldü. Davaya konu kısmın C Blok, 1. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm olduğu görüldü. C Blok, 1. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken niteliğinde olup, 30/1080 arsa payı oranı ile Mehmet kızı İlknur ALBAYRAK (1/I hisse) adına kayıtlıdır. Ayrıca bağımsız bölüme 5 nolu garaj eklenti olarak gözükmektedir. ''

08/10/2023 tarihli Teknik Bilirkişi Kurulu Raporunda: Dava konusu taşınmazın keşif tarihi olan 15/09/2023 tarihi itibariyle m² değerinin 32.500,00 TL, toplam inşaat alanının 120.00 m² olduğu, keşif tarihi olan 15/09/2023 tarihi itibariyle toplam değerinin 3.900.000,00 TL, dava tarihi olan 07/10/2022 tarihi itibariyle değerinin 2.852.168,00 TL, tasarruf tarihi olan 09/05/2019 tarihi itibariyle değerinin 647.745,00 TL olduğu ''

Hususları tespit edilmiş olup, bilirkişi raporları iş bu ilanın ilan tarihi itibariyle '' HMK 281-(1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler. Bilirkişi raporuna karşı talebin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkânsız olması ya da özel yahut teknik bir çalışmayı gerektirmesi hâlinde yine bu süre içinde mahkemeye başvuran tarafa, sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.'' hükmü ihtarı ile ilanen tebliğ olunur.03/01/2024