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        T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 13.05.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/433 Esas Konu : Gaiplik İlanı

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile HÜSEYİN KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davası nedeniyle; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi Çayırlar mevkisinde kain 1 pafta 2 parsel sayılı taşınmazda malik Hüseyin'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02030497
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