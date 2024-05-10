T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/433 Esas Konu : Gaiplik İlanı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile HÜSEYİN KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davası nedeniyle; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi Çayırlar mevkisinde kain 1 pafta 2 parsel sayılı taşınmazda malik Hüseyin'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.