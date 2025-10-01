Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 02.10.2025 - 00:00
        T.C.
        RİZE
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2024/60 Ort. Gid. Satış

        25/09/2025

        İLAN METNİ

        Hissedarlardan Hissedar 40324953910 ATİLLA GÜNGÖR tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
        Rize Merkez Yeniköy Mah. 1412 Ada, 21 ve 22 Parsel sayılı taşınmazın e-satış portalında 24/11/2025-01/12/2025 tarihleri arasında açık artırma satışının yapılacağının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303210
        Yazı Boyutu