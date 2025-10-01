T.C.

RİZE

3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,

5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 23.09.2025

ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ 2025/150 Esas 23/12/2025 günü saat 09:15 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1537 parsel 1.806,68 m² Emine Sadıkoğlu 2025/151 Esas 23/12/2025 günü saat 09:00 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1601 parsel 622,92 m² Adem Ali Aktaş 2025/152 Esas 23/12/2025 günü saat 09:10 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1455 parsel 591,69 m² Huriye Aktaş 2025/153 Esas 23/12/2025 günü saat 09:03 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1560 parsel 179,27 m² Özlem Köse vd. 2025/154 Esas 23/12/2025 günü saat 09:08 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1586 parsel 1080,13 m² Sevilay Kılıç vd. 2025/155 Esas 23/12/2025 günü saat 09:13 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1534 parsel 2124,81 m² Nurten Aktaş vd. 2025/156 Esas 23/12/2025 günü saat 09:20 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 276 parsel 1460 m² Hasan Zenginoğlu vd. 2025/157 Esas 23/12/2025 günü saat 09:05 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1443 parsel 114 m² Hasan Aktaş vd. 2025/158 Esas 23/12/2025 günü saat 09:30 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1556 ve 1557 parsel 1556 parsel 402,84 m²

1557 parsel 544,84 m² Halil Aktaş vd. 2025/159 Esas 23/12/2025 günü saat 09:40 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1546 parsel 1546 parsel tamamı

1547 parsel 18,07 M² Ali Osman Aktaş 2025/160 Esas 23/12/2025 günü saat 09:25 Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1451 parsel 496 M² Halil Bakırcı 2025/161 Esas 23/12/2025 günü saat 09:35 Rize İli, Merkez İlçesi, Yenigüzel Köy 128 ada 4 parsel 515,89 M² Hüseyin Hacıoğlu