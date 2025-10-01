Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.10.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO :2024/210
        DAVALI : Zafer ERDOĞDU, Cemil oğlu, 27/02/1969 D'lu


        Davacı Dursun Ali Yılmaz ve diğerleri tarafından aleyhinize açılan dava konusu; Rize ili İyidere ilçesi Fethiye Mahallesi 281 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 04/12/2025 günü saat: 09.15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303205
        Yazı Boyutu