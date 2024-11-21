T.C.

REYHANLI

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/84 Esas

KARAR NO : 2024/31

SANIK : ADİBA ALWES, MOHAMAD ve FATEMA oğlu, 29/01/1986 HUMUS doğumlu,

SUÇ : Karşılıksız Yararlanma

SUÇ TARİHİ : 20/06/2016

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 163/3

TUTUKLAYAN MAHKEME : Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TUTUKLAMA NUMARASI : 2016/875

TEVKİF TARİHİ : 01.09.2016

KARAR TARİHİ : 11/09/2024



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık ADİBA ALVES hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 18/11/2024