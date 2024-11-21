T.C.

REYHANLI

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2024/154 Esas

KARAR NO : 2024/207

SANIK : ABDO FEYZO, HALİD ve HAMDİYE oğlu, 1982 SURİYE doğumlu

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 24/03/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/11

VERİLEN CEZA MİKTARI : Zaman Aşımı NedeniyleDüşme

KARAR TARİHİ : 30/10/2024



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Abdo FEYZO hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve Katılan Kurumun Temyiz dilekçeleri tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay temyiz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.18/11/2024