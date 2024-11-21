Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.11.2024 - 00:00
        T.C.
        REYHANLI
        4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        GAZETE İLANI
        HÜKÜM ÖZETİ


        DOSYA NO : 2024/154 Esas
        KARAR NO : 2024/207
        SANIK : ABDO FEYZO, HALİD ve HAMDİYE oğlu, 1982 SURİYE doğumlu
        SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
        SUÇ TARİHİ : 24/03/2014
        UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/11
        VERİLEN CEZA MİKTARI : Zaman Aşımı NedeniyleDüşme
        KARAR TARİHİ : 30/10/2024


        Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Abdo FEYZO hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve Katılan Kurumun Temyiz dilekçeleri tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay temyiz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.18/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02126029
        Yazı Boyutu