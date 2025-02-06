T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2016/343 Esas

KARAR NO : 2024/211

C.SAV.ESAS NO : 2016/1126

MÜŞTEKİ : NOFA EL ALİ, Ahmet ve Şemse oğlu, 1972 HAMA doğumlu,

SUÇ : Tehdit, Hakaret, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 15/11/2015

UYGULANAN KANUN MAD. : TCK 86/2, 86/3-a-e, 1006/1-1.cümle, 125/1-4, 43/2

VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 28/05/2024



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Müşteki Nofa EL ALİ hakkında Tehdit, Hakaret, Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı müştekinin bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden müştekiye karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 04.02.2025