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        T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.01.2025 - 00:00
        T.C.
        REYHANLI
        3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        HÜKÜM ÖZETİ


        DOSYA NO : 2016/41 Esas
        KARAR NO : 2024/41
        C.SAV.ESAS NO : 2016/116
        SANIK : HALİT EL ALİ, AHMET ve MERYEM oğlu, 1968 İDLİP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
        SUÇ : Basit Yaralama
        SUÇ TARİHİ : 14/10/2015
        UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle
        VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME
        KARAR TARİHİ : 07/02/2024
        Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Halit EL ALİ hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 23.01.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02163133
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