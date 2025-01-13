T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2022/105 Esas

KARAR NO : 2023/445

C.SAV.ESAS NO : 2022/322

MÜŞTEKİ : TAĞRİT TARRAİL, Mamun ve Gusun kızı, 01/01/1999 HALEP doğumlu, Kurtuluş Mah. 858. Sk. No:3 İç Kapı No:16Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur. TC Kimlik No:99068312514

SANIK : MAHMUD MISRI,AKIL ve MELEK oğlu, 01/01/1995 İDLİP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

SUÇ TARİHİ : 20/01/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : TCK 142/2.h, 116/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : BERAAT

KARAR TARİHİ : 25/10/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Müşteki Tağrit TARRAİL hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (BERAAT) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı müştekinin bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.08.01.2025