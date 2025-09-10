Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.09.2025 - 00:00
        T.C.
        REYHANLI
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.36986964-2025/148-Ceza Dava Dosyası

        05.09.2025

        GAZETE İLANI
        HÜKÜM ÖZETİ


        Esas No : 2025/148
        Karar No :2025/334
        Sanık :HAMEDA ELMAHYA,Muhammed ve Avaş kızı, 1970 Halep doğumlu.
        Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
        Suç Tarihi : 14/09/2016
        Karar Tarihi : 20/05/2025


        Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık HAMEDA ELMAHA hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Muhakemenin Durması kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02291361
        Yazı Boyutu