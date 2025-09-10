T.C.

REYHANLI

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36986964-2025/148-Ceza Dava Dosyası

05.09.2025

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Esas No : 2025/148

Karar No :2025/334

Sanık :HAMEDA ELMAHYA,Muhammed ve Avaş kızı, 1970 Halep doğumlu.

Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi : 14/09/2016

Karar Tarihi : 20/05/2025



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık HAMEDA ELMAHA hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Muhakemenin Durması kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.