T.C.

REYHANLI

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .83430435-2017/328-Ceza Dava Dosyası



GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Esas No : 2017/328

Karar No : 2023/974

Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi : 29/05/2017

Karar Tarihi : 14/09/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık RUA ELMASRİ hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Muhakemenin Durmasına) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz / Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.31.10.2024