T.C.

REYHANLI

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .83430435-2024/60-Ceza Dava Dosyası



GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Esas No : 2024/60

Karar No : 2024/834

Suç : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme, Resmi Belgede Sahtecilik

Suç Tarihi : 24/03/2023

Karar Tarihi : 05/09/2024



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık HANI HADDUR hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa "BERAAT"kararı verilmiş, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı karar hakkında istinaf talebinde bulunmuştur. Yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 14 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.31.10.2024