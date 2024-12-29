Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.12.2024 - 00:00
        T.C.
        PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        ESAS NO: 2024/149
        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ
        MAHALLESİ : ÖRMELİMAHALLESİ
        ADA NO : 107
        PARSEL NO : 19,20
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        MÜTEVEFFA : MERYEM ÇAKIR
        DAVALI : DOĞAN DOĞAN, FATİH ÇAKIR, EMİNE ÇAKIR, EROL ÇAKIR, KAZİM ÇAKIR, SULTAN KARABATAK, ZEYNEL ÇAKIR
        KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Pütürge ilçesi, Örmeli Mahallesi, 107 ada 19 ve 20 parsel taşınmazların davalıya ait hissesinin 05/04/2023 tarih ve 7452 sayılı kanunla yasalaşan 24/02/2023 tarih ve 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 7. Maddesi gereğince, 4650 sayılı kanunla Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre kamulaştırıldığı bildirilerek kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/149 esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02148229
        Yazı Boyutu