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        T.C. POLATLI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.04.2025 - 00:00
        T.C.
        POLATLI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1477 Esas

        DAVACI : NECİM KIRIMÇA
        DAVALILAR : HÜLYA KIRIMÇA 303***404 TC. Kimlik Numaralı


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce, Polatlı Tapu Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Bankalara ve Kolluk birimlerine yazılan müzekkereler ile yapılan tüm araştırmalar neticesinde güncel adresinize ulaşılamamış ve bu nedenle tebliğ imkansızlığı doğmuştur. Adres araştırmasından bir netice alınamadığı ve mernis adresinizi ilgili Nüfus Müdürlüğüne bildirmemeniz nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma Günü olan 19/06/2025 günü saat: 10:40 'da bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği hususu, ile dava dilekçesi ve duruşma gün ve saati tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202299
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