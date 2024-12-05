T.C. POLATLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. POLATLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/350 Esas

Davacılar CANAN ÖZTÜRK, NURHAN ÖZTÜRK tarafından davalılar, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, POLATLI MALİYE HAZİNESİ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Ankara İli, Polatlı İlçesi, Karacaahmet Mahallesi (köyü), hudutlarında kain kadastro harici taşlık 61,062,50 m2 yüz ölçümündeki (kuzeyinde 171 ada 2 parsel, doğusunda kaya, taşlık, tescil harici alan, güneyinde 170 Ada 95 ve 170 ada 96 parseller, batısında ise taşlık kayalık alan ile 170 ada 43 parsel ile çevrili tarla bulunan) taşınmazın davacılar adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yazılı dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri, itiraz davası açtıkları taktirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.19/11/2024