İ L A N

T.C. PERVARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/35 Esas28/11/2023 Konu : Gaiplik İlanı Siirt İli, Pervari İlçesi, Sarıyaprak Köyü, Cilt No:29 Hane No:2 BSN:24 nüfusa kayıtlı Salih ve Meryem'den olma, 01/05/1987 Pervari doğumlu, 16*******14 T.C. Kimlik numaralı Emine DEMİR hakkında bilgisi bulunan kimselerin, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren mahkememizin 2023/35 Esas sayılı dosyasına en geç 6 ay içinde başvurmaları ve adresini bildirmeleri aksi halde yukarıda adı geçen Salih ve Meryem kızı EMİNE DEMİR'in GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur.28/11/2023