T.C. PERŞEMBE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/385 Esas İLAN METNİ

Mahkememizin 2023/385 Esas sırasına kayıtlı dosya kapsamında, davacı Nil KÖRÜK SÖNMEZ'in açmış olduğu ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin yapılan yargılamada, davalı Ali Şükrü KIRAN hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bulunamadığını kendisine tebligat yapılamamış olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.İşbu ilanın tebliğinden itibaren bahsi geçen davalının yargılama günü olan 09/02/2024 günü saat 10:10'da yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasında bizzat duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde davanın yokluğunda görüleceği ve karar verileceği, işbu ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanan tebliğ olunur.11/10/2023

DAVALI : ALİ ŞÜKRÜ KIRAN - 47770284728

İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, CANKURTARAN mah/köy, 74 Cilt, 228 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, DURSUN ve EMİNE oğlu/kızı, 16/09/1949 dogumlu,