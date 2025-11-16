T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)



ESAS NO : 2025/389 Esas

Davacı Gençlik ve Spor Bakanlığı vekili Av. Reşat Dinçer SÜMER tarafından aşağıda ismi yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Davacı Gençlik ve Spor Bakanlığı adına tesciline, kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize işbu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgili adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 31/10/2025

Sıra No Esas No Davalı Köy/Mah Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü

(m²) Kamulaştırma

Alanı (m²) Duruşma

Günü 1 2025/389 İsmail ŞEREMET Fırtına 777 20 Tarla 2.211,22 m² 1.713,36 m² 28/01/2026