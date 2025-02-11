T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)



ESAS NO : 2025/10 ESAS

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü vekili Av. Şule Kamçı tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalılar ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tesciline, kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize iş bu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgili adına T.C. Vakıfbank Ardeşen şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 03/02/2025

Sıra No Esas No Davalılar Köy/Mah Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü

(m²) Kamulaştırma

Alanı (m²) Kontrol

Günü 1 2025/10 1-Aykan Paslı

2-Nejla Usta

3-Ayten Paslı

4-Servet Paslı

5-Mesut Paslı

6-Havva Pastırma

7-Hülya Özcan Ortaköy

Mahallesi 117 ada 5 parsel, -Tarla -85,00 m² -85,00 m² 24/02/2025