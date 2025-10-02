Habertürk
        T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.10.2025 - 00:00
        T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/129 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
        BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi 1076 ada 4 parsel
        VASFI : Yol
        MALİKİ : Sebiha YAVUZ
        KAMULAŞTIRMA ALANI : 591,79m²
        DURUŞMA TARİHİ : 15/10/2025
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/129 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02302926
