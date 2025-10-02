T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/129 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi 1076 ada 4 parsel

VASFI : Yol

MALİKİ : Sebiha YAVUZ

KAMULAŞTIRMA ALANI : 591,79m²

DURUŞMA TARİHİ : 15/10/2025

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/129 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2025