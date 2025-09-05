İLAN

T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/153 Esas



DAVALI : RECEP ÖZER ÖZCAN-23063010724 T.C kimlim numaralı, Mehmet ve Sevim oğlu, 26/12/1961 İstanbul doğumlu,



Mahkememizce yurt dışı adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptı ekli yurt dışı tebligatı çıkarılmış olup, yurt dışında belirtilen adrese tebligat yapılamadığı, tüm yapılan aramalara rağmen tebliğe elverişli adres bulanamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında; "Dava konusu Rize ili Ardeşen ilçesi Yenimahalle 53 ada 56 parsel sayılı taşınmazda 53/136, 53 ada 58 parsel sayılı taşınmazda 53/136, 53 ada 61 parsel sayılı taşınmazda 1/8, 53 ada 93 parsel sayılı taşınmazda 1/48, 53 ada 239 parsel sayılı taşınmazda 79/2400 hisselere ve Rize ili Ardeşen ilçesi yenimahalle 53 ada 240 parsel A Blok 10. Kat 42 nolu daireye el atması nedeniyle;

-01.01.2018-31.12.2018, 01.01.2019-31.12.2019,01.01.2020-31.12.2020,01.01.2021-31.12.2021,01.01.2022-31.12.2022, 01.01.2023-31.12.2023,01.01.2024-31.12.2024,01.01.2025-21.04.2025 (dava tarihi) dönemiiçin hesaplanacak fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımızın saklı tutulması kaydıyla şimdilik 100 TL ecrimisil tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak müvekkillere verilmesini dava ve talep etmektedir. "

Şeklinde dava dilekçesi sunulduğu, tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde dava dilekçesine karşı mahkememize sunacağınız bir dilekçe ile cevap dilekçesi sunabileceğiniz,

Dava dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan metninin gazete de ilanından 15 gün sonra davalı Recep Özer Özcan'a tebliğin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.31/07/2025