T.C.

PATNOS

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2024/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ağrı ili Patnos ilçesi Çay Mahallesi 258 ada 9 no'lu parsel 15.373,99 metrekare tarla Krokisinde sunulan 258 ada 9 parsel numaralı taşınmazın durumlarından da anlaşılacağı üzere, Kuzeyinde yol, Güneyinde yol ve 258 ada 8 nolu parsel, doğusunda 258 ada 7 ve 8 nolu parseller ve batısında ise yol ile sınır (komşu) olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu 258 ada 9 parsel numaralı taşınmazın yapılan araştırmalar neticesinde sınırlarının fiili zeminde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve taşınmazın içerisinde herhangi bir yapının olmadığı tespit edilmiştir. Dava konusu 258 ada 9 parsel numaralı taşınmazın içinde bulunduğu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı resim:3?de sunulduğu gibidir. İmar Planına göre taşınmazın 9.979,81 m² yola ve park alanına terki bulunmaktadır. Dava konusu 258 ada 9 parsel numaralı taşınmazın Tapu Kayıt Bilgileri; Ağrı İli, Patnos İlçesi, Çay Mahallesi, Mevkii: Paşalık, Niteliği: Tarla, Alanı: 15.373,99 m²dir.Dava konusu 258 ada 9 parsel numaralı taşınmazın içinde bulunduğu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı resim:3de sunulduğu gibidir. İmar Planına göre taşınmazın 9.979,81 m² yola ve park alanına terki bulunmaktadır. Ayrıca İmar Planına göre, yol ve park terkinlerinden sonra 5.394,18 m² kaldığı ve kalan alan Ayrık nizam 2 kat (A-2) olarak belirlendiği tespit edilmiştir. 15.373,99 m2 yüzölçümü, 3/7 arsa payı, Ağrı İli Patnos İlçesi Çay Mahallesi 258 Ada 9 No'Lu Parsel Patnos / AĞRI adresli

Adresi : Ağrı İli Patnos İlçesi Çay Mahallesi 258 Ada 9 No'Lu Parsel Patnos / AĞRI

Yüzölçümü : 15.373,99 m2

Arsa Payı : 3/7

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.761.793,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TEK Genel Müdürlüğü lehine 1240 m²'lik kısmına daimi irtifak hakkı şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:01

27/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.