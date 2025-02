Örnek No:55*

T.C.

PATNOS

İCRA DAİRESİ

2020/413 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/413 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ağrı İl, Patnos İlçe, YEŞİLÇİMEN Mahalle/Köy, Variküllü Mevkii, 195 Ada, 19 Parsel, TAŞINMAZIN 5/14 HİSSESİ BORÇLU ADINA KAYITLIDIR VE SADECE 5/14 HİSSESİ SATILACAKTIR. Keşif sırasında yapılan açıklamalar dinlendikten sonra doğruluğu da paftalar üzerinde tespit edilen taşınmaz gezilip görülüp gerek dosya üzerinde ve gerekse arazi üzerinde yapılan incelemeler dikkate alınarak Kurulumuzca aşağıdaki kanaate varılmıştır. Daha önce kök raporu yazılan dosyada Fen bilirkişi raporunda parsel üzerinde A ve C harfiyle gösterilen kısımlar Naif Pusa?nın kullanımında olmadığı; krokide B harfiyle gösterilen kısım Naif Pusa?nın kullanımında olduğu belirtilmiştir.. Hesaplamalar buna göre C harfiyle gösterilen taşınmazlar için yapılacaktır. Ağrı İli Patnos ilçesi Yeşilçimen mahallesinde bulunan, arsa vasfında olup (ulaşım, topoğrafik yapı, toprak yapısı, bitki örtüsü vb. gibi kıstaslar dikkate alındığında) 195 ada19 parsel nolu taşınmaza emsal satılmış olan bir m²?sinin 500,00-TL/m²? ye, satıldıkları tespit edilmiştir. Arsa bedeli Naif Pusa?ya ait olan B kısmının tamamı ve C ve A kısımlarında 5/14 hisse oranına göre hesaplanmıştır. 195/19 (B) (1/1) 5.410,98 500,00 1/1:2.705.490,00 TL.. 195/19 (A) (5/14) 3.710,22 500,00 5/14 662.539,29 TL ..195/19 (C) (5/14) 3.588,58 500,00 5/14 640.817,86 TL.. Dava konusu taşınmazda arsa Naif Pusa?ya düşen tutar = 4.008.847,15 TL?dir. Krokide gösterilen C kısmında iki adet iki katlı ev Naif PUSA?ya ait olan B taralı kısmına tecavüzlüdür. zYapı hesapları Naif PUSA?ya ait olan B kısmındaki yapılar için yapılmıştır. C ve B kısımlarında yapı hesabı yapılmamıştır.. YEŞİLÇİMEN 195/19 EV4 2B 6-10 126,57 3.200,00 405.024,00 tl 0,12 48.602,88 tl 356.421,12 TL...YEŞİLÇİMEN 195/19 EV5 1B 6-10 181,28 3.200,00 580.096,00 tl 0,12 69.611,52 tl 510.484,48 tl YEŞİLÇİMEN 195/19 MÜŞTEMİLAT3 1B 6-10 40,47 1.320,00 53.420,40 tl 0,18 9.615,67 tl 43.804,73 tl YEŞİLÇİMEN 195/19 MÜŞTEMİLAT4 1B 6-10 93,60 1.320,00 123.552,00 tl 0,18 22.239,36 tl 101.312,64 tl YEŞİLÇİMEN 195/19 MÜŞTEMİLAT 5 1B 6-10 21,09 1.320,00 27.838,80 tl 0,18 5.010,98 tl 22.827,82 tl YEŞİLÇİMEN 195/19 MÜŞTEMİLAT6 1B 6-10 36,57 1.320,00 48.272,40 tl 0,18 8.689,03 tl 39.583,37 tl.... toplam yapı bedeli1.074.434,15 TL (5/14) 195 ada 19 nolu dava konusu taşınmaz üzerinde 36 adet 20 yaşlarında ve 30 adet 15 yaşında kavak ağacı tespit edilmiş olup bu ağaçların değerinin taşınmaza eklenerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca taşınmazda 34 adet meyve ağacı tespit edilmiş olup bunlarında geriye kalan ekonomi kömür üzerinden hesaplama yapılacaktır Cinsi AdetKavak 36 Kavak 30 Elma 10 Armut 9 Erik 5 Elma 3 Ceviz 2 Vişne 5adet. Dava konusu Taşınmazda bulunan Ağaç bedeli = Kavak Ağacı; Odunluk Bedeli + Kavak Ağacı Kereste Bedeli + Meyve Ağacı Bedeli = 6739,20 +4212,00 + 150796,10 = 161.747,30 TL (5/14 payı 57.766,89 TLTarafımca yapılan tespitlerde Ağrı İli Patnos İlçesi Yeşilçimen mahallesinde bulunan NaifPUSA?nın tamamına sahip olduğu B harfi ile gösterilen arsanın ve üzerindeki yapıların tamamı ve C ve A harfi ile gösterilen kısımdaki arsaların Naif Pusa?ya ait olan 5/14?lük hissesi oranındaki değeri5.141.048,19 TL.. Taşınmaz üzerinde 04/04/2000 ekle tarihli "paftasında a harfi ile gösterilen yer nuri oğlu fetullah tuncer aittir b harfi ile gösterilen yer mehmet oğlu naif pusa aittir c harfi ile gösterilen yer ahmet oğlu bünyamin keleş'e aittir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz bu beyanla satılacaktır.

Adresi : Ağrı Patnos Yeşilçimen Mah. Variküllü Mevkii Patnos / AĞRI

Yüzölçümü : 12.667,03 m2

Arsa Payı : 5/14

İmar Durumu :--

Kıymeti : 5.141.048,19 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde 04/04/2000 ekle tarihli "paftasında a harfi ile gösterilen yer nuri oğlu fetullah tuncer aittir b harfi ile gösterilen yer mehmet oğlu naif pusa aittir c harfi ile gösterilen yer ahmet oğlu bünyamin keleş'e aittir" beyanı bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 10:04

24/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.