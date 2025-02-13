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        T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 14.02.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        OSMANİYE
        İCRA DAİRESİ

        2024/712 TLMT.
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/712 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, FAKIUŞAĞI Mahalle/Köy, 213 Ada, 18 Parsel,Satışa konu ana bina (inşaatı henüz yapılmadığından fiili olarak arsa) nitelikli gayrimenkul; 965,78 m2 arsa içerisinde konumlu, tek blok olarak projelendirilmiştir.
        Adresi : Fakıuşağı Mahallesi, 45106 Sokak, Ecm İnşaat, No: 15 Osmaniye Merkez / OSMANİYE
        Yüzölçümü : 965,78 m2
        İmar Durumu :Var
        Kıymeti : 7.726.239,96 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 10:24
        Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:24
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:24
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:24

        11/02/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02171741
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