Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2024/712 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/712 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, FAKIUŞAĞI Mahalle/Köy, 213 Ada, 18 Parsel,Satışa konu ana bina (inşaatı henüz yapılmadığından fiili olarak arsa) nitelikli gayrimenkul; 965,78 m2 arsa içerisinde konumlu, tek blok olarak projelendirilmiştir.

Adresi : Fakıuşağı Mahallesi, 45106 Sokak, Ecm İnşaat, No: 15 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 965,78 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 7.726.239,96 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:24

11/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.