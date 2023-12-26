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        T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

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        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C.
        OSMANİYE İCRA DAİRESİ
        2021/52451 ESAS
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/52451 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN


        Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, YEDİOCAK Mahalle/Köy, akyar caddesi Mevkii, 328 Ada, 82 Parsel, C blok, 4. ...
        Adresi : Yediocak Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No:21C, 4. Kat, İç Kapı No:9 Merkez /Osmaniye Osmaniye Merkez / OSMANİYE
        Yüzölçümü : 3.324,38 m2
        Arsa Payı : 8/300
        İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 06.01.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Osmaniye Uygulama İmar Planında KONUT1(K1) alanında kaldığı ayrık nizam, Yençok:10 kat, Taks: 0,30, Kaks: 1,90 yapılaşma şartlarına sahip olduğu
        Kıymeti : 2.869.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler:


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:47
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:47
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:47
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        Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 13:47

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955462
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