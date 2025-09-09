T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/25

KARAR NO : 2025/130

DAVALI : CELAL POYRAZ - 60778506302 T.C nolu Şaban ve Meliha oğlu 03.02.1959 Osmaniye doğumlu, Akyar mahallesi 25117 sk N.7 Toki Konutları 2.etap Gb6 blk iç kapı nol 16 Merkez/OSMANİYE



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize 27/05/2025 tarihli Gerekçeli Karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinde; kamulaştırılacak taşınmaz için tespit edilen bedelin haksız ve hukuka aykırı şekilde yüksek belirlenmiş olması nedeniyle, kararın kaldırılarak mümkün ise yeniden yargılama yapılmasını, değilse yeniden yargılama yapılması adına ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ettiği,

27.05.2025 tarihli Hüküm'de: Davanın KABULÜ ile;

-Osmaniye İli Merkez İlçesi Kesmeburun Köyü Çirişlikaş Mevkii 106 ada 32 parsel sayılı taşınmaz ile dosya içerisinde mevcut fen bilirkişileri Zafer Aşcıoğlu ve Tolga Hüseyin Aydın'ın UYAP sunulma tarihi 28/10/2024 tarihli raporunda ve ekli krokilerinde düzenledikleri IR1harfi ile çizilerek gözüken 3081,48 m2 alanda davacı idare lehine irtifak hakkı tesisine ve aynı yer mevkii 106 ada 33 nolu parselin tamamında mülkiyet hakkı tesciline, bu hali ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya irtifak hakkı ve mülkiyet hakkının TESCİLİNE, davacı lehine yapılacak olan tescilin tüm takyidatlardan ari olarak yapılmasına,

-Osmaniye İli Merkez İlçesi Kesmeburun Köyü Çirişlikaş Mevkii 106 ada 32 ve 33 parsel sayılı taşınmazlarda yapılan daimi irtifak hakkı kamulaştırma işlemindeki kamulaştırma bedeli ile mülkiyet kamulaştırma bedelinin davalılara (ve dahili davalılara) ait olmak üzere bakiye 180.638,17-TL olarak TESPİTİNE,

-Mahkememizce belirlenen Osmaniye İli Merkez İlçesi Kesmeburun Köyü Çirişlikaş Mevkii 106 ada 32 ve 33 parsel sayılı taşınmazların daimi irtifak hakkı ve mülkiyet kamulaştırma bedeline ilişkin olarak TC. Vakıflar Bankası Osmaniye Şubesine davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından yatırılmış olan kamulaştırma bedelinin davalılara ÖDENMESİNE,

Dair; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren TESCİL YÖNÜNDEN KESİN BEDEL YÖNÜNDEN 2 hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.14.08.2025