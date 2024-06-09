T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/107 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Osmaniye İliMerkez İlçesi Yaverpaşa Mahallesi 2372 ada 3parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : Aysen Budak ve Mustafa Tok

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Yukarıda malikleri bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkulün, davacı TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'nın Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)