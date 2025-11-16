T.C. OSMANİYE 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. OSMANİYE 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/294 Esas

DAVALI : AHMED ABDİN Cevdetiye Suriyeliler Mülteci Kampı - Yeşiltepe, 80000 Cevdetiye/Osmaniye



Davalı AHMED ABDİN adına duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme aşamasının ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Davacı Züleyha MILIK tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2024/294 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasında aleyhinize dava açmış olup," Duruşma gün ve saatini bildirir davetiye tebliği yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olmakla Durusma Günü: 04/02/2026 günü saat: 10:50'de "HMK 139. madde uyarına tarafların sulh olmak için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece bir tarafın gelmesi ve gelen tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, duruşmaya tarafların gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, yerine getirilmemesi hâlinde HMK 139. madde kapsamında o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmakla karar verileceği ihtar olunur" duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/10/2025